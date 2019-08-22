شاهد: فيديوهات عنتيل المحلة كفر حجازى تثير مواقع التواصل في مصر

ألقت قوات الأمن في مصر مساء اليوم الأربعاء، القبض على صاحب محل قطع غيار، والمعروف إعلاميًا بـ“عنتيل المحلة“، وذلك بعد ظهوره في مقاطع فيديوهات جنسية مع عدد كبير من نساء القرية التي يقيم بها أثناء ممارسة الجنس.

وتمكن رجال الأمن من ضبط المتهم ”إسماعيل.أ“ في منطقة محلة البرج، بمحافظة الغربية، حيث تخفَّى داخل منزل دون خروج طوال هذه المدة، بعد انتشار المقاطع الجنسية، وتخوفه من الفتك به من قبل الأهالي، خاصة بعد قيام أزواج النساء بتطليقهن عقب ظهورهن في الفيديوهات.

اقرأ/ي أيضًا: حقيقة خبر وفاة الفنانة رانيا يوسف في مصر اليوم

Advertisements

وبدأت الواقعة ببلاغات رسمية منذ 5 أشهر، بعد تداول مقاطع جنسية للمتهم مع سيدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء ممارسة الجنس معهن، وقيامه بتصويرهن في أوضاع مخلة بالآداب.

وتبين أن المتهم يمتلك محل غيار ”توك توك“ في محافظة الغربية، وقام بتصوير الفيديوهات منذ قرابة عام، وافتضح أمره بعد خلاف بينه وبين أحد الأشخاص الذي تمكن من سرقة الكمبيوتر الخاص به، ومن ثم مشاهدة الفيديوهات الجنسية، ونشرها.

وشهدت قرية كفر حجازي في محافظة الغربية، حالة من الغضب والتوتر بعد انتشار المقاطع الجنسية، وتم تحديد هوية المتهم والسيدات، ليهرب المتهم بعدها، خوفًا من الفتك به بعد ما عُرفت القضية شعبيًا وإعلاميًا بـ“عنتيل المحلة“ و“عنتيل الفيديوهات الجنسية“.