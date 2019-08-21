تراند اليوم : سما المصري تُدير مؤخرتها لمرتضى منصور – فيديو

نشرت الراقصة الاستعراضية سما المصري فيديو جديد، ظهرت فيه تسير في شارع الشانزليزيه في فرنسا، وتسخر من نادي الزمالك المصري ورئيسه مرتضى منصور.

سما غنت ورقصت بمؤخرتها للسخرية من مرتضى منصور وقالت: (الفيديو الجديد وانا باغني وبارقص للزمالك في شارع الشانزليزيه بباريس نزل خلاص علي قناه اليوتيوب الخاصه بي والرابط بتاعها هنا في البايو وفي الاستوري).

تابعت: (دلع يادلع الزمالك يامدلع اوي مرتضي لو شاف الفيديو دا كله مش بعيد يرمي نفسه من فوق برج القاهره…بس انا بحب الزمالك لكن ابو صفيحه الي مزبله التاريخ…احبيبي ازمالك).