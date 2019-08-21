مستجدات مسابقات التوظيف 2019 في ولايات الجزائر

بدأت مصالح الوظيفة العمومية في الجزائر، عمليات التدقيق في ملفات الناجحين في مسابقات التوظيف التي نظمتها وزارة التربية الوطنية مؤخرا بعنوان 2019 للالتحاق بمتخلف الرتب الإدارية.

وطلبت مديريات التربية للولايات من المعنيين إلى جانب فئة “الاحتياطيين” بضرورة إيداع ملفاتهم الورقية على مستوى مكاتب الامتحانات والمسابقات ابتداء من اليوم الأحد على مدار خمسة أيام.

ووجهت بعض مديريات التربية للولايات، من خلال مصالح الامتحانات والتمدرس تعليمات للناجحين والاحتياطيين في مسابقات التوظيف التي نظمتها وزارة التربية الوطنية مؤخرا على أساس الاختبارات الكتابية بعنوان 2019.

ويمك للغربال أن يسقط بعض الأسماء في حال اكتشافهم لناجحين “مزيفين” سواء بسبب عدم تطابق شهادة التخرج أو المؤهل العلمي مع التخصص المطلوب للتوظيف، أو عدم حيازتهم على وثيقة “إثبات الوضعية” تجاه الخدمة العسكرية أو في حال تحصلهم على العلامة الاقصائية في إحدى المواد، على أن يتم تعويض هذه المناصب التي تصبح شاغرة بعد إسقاط نجاحهم بمن هم في القوائم الاحتياطية بغية سد الشغور الإداري قبيل الدخول المدرسي المقبل 2019/2020.

وذكرت الوزارة من خلال نفس المراسلة، أن المعنيين مطالبون بتقديم الوثائق التالية في الآجال المحددة سلفا لتكوين الملف الإداري والمالي، ويتعلق الأمر بطلب خطي، شهادة ميلاد، شهادة السوابق العدلية، نسخة طبق الأصل عن بطاقة التعريف الوطنية، شهادة طبية عامة وصدرية، نسخة عن المؤهل العلمي أو الشهادة، كشف النقاط، شهادة متابعة التكوين لحاملي شهادة التقني وتقني سامي، شهادة الإقامة، شهادة الجنسية، أربع صور شمسية، نسختان عن الصك البريد.