نبذة عن زوجات الملك حسين بعد وفاة الملكة دينا

توفيت الأميرة دينا عبدالحميد، والدة عالية بنت الحسين، اليوم الأربعاء، الواقع في العشرين من ذي الحجة 1440 هجرية، الموافق 21 آب 2019 ميلادية في عمان.

ولد الملك الحسين في عمان في 14 نوفمبر 1935 وكان المولود الأول لكل من ولي العهد الأمير طلال والأميرة زين الشرف، والأخ الأكبر بين اخوته، ثلاثة اخوة وشقيقتين الأميرة أسماء والأمير محمد والأمير حسن والأمير محسن والأميرة بسمة.

ويُعد الملك الحسين من الجيل الأربعين من أحفاد النبي محمد من طريق ابنته فاطمة الزهراء وزوجها علي بن أبي طالب؛ وذلك لكونه ينتمي للعائلة الهاشمية التي تَحكم الأردن مُنذ 1921 م.

وبعد أن تولّى الملك طلال بن عبد الله الأول حكم المملكة الأردنية الهاشمية عام 1951 م، سُمِّي الحسين وليا للعهد ووريثا واضحا للعرش.

وعزلَ مجلس النواب الأردني الملك طلال بعد عام من توليه الحكم؛ نظراً لمرضه آنذاك، مما حدا بالمجلس لتعيين مجلس وصاية على العرش حتى يبلغ الحسين السن الدستورية للحكم؛ إذ اعتلى العرش وهو يبلغ من العمر سبعة عشر عاماً فقط،

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وتزوج الحسين بن طلال أربع مرات منفصلات، وقد أنجب من تلك الزيجات الأربع أحد عشر إبنا وابنة، وهم: عالية بنت الحسين من زوجته دينا بنت عبد الحميد، وعبد الله الثاني بن الحسين وفيصل بن الحسين وعائشة بنت الحسين وزين بنت الحسين من زوجته الأميرة منى الحسي.

وكل من الأميرة هيا بنت الحسين وعلي بن الحسين من زوجته علياء الحسين، كذلك حمزة بن الحسين وهاشم بن الحسين وإيمان بنت الحسين وراية بنت الحسين من زوجته التي تُوفي عنها نور الحسين.

زوجات الملك حسين ملك الأردن: