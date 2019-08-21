تراند اليوم : السلطات الهندية تكشف عملية تهريب لاموال سعودية مهربة داخل علب حلوى

السلطات الهندية تكشف عملية تهريب لاموال سعودية مهربة داخل علب حلوى

تمكنت السلطات الهندية من الكشف على عملية تهريب اموال سعودية ضخكمه من خلال مسافرين هنديين فى طريقهم الى دبى.

وكان المبلغ عبارة عن 350 الف ريال سعودى وكان الامن قد اكتشف عملية التهريب حيث لاحظ كثرة علب الحلوة بالحقائب.

وكانت الاموال قد حصلوا عليها بطريقة غير شرعية من تاجر عملة غير قانونى.

قامت الشرطة بالقبض على المتهمين وايداعم السجن على ذمة التحقيق.

قد يهمك أيضا

ام وابنيها اتفقوا مع جارهم لقتل ابيهم مقابل 2000 جنية

خطيبى افقدنى عذريتى وصديقتى انقذتنى من الموت بالغشاء الصينى