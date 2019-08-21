أعلنت وزارة التربية والتعليم في اليمن، اليوم الأربعاء، عن نتائج ثالث ثانوي 2019، بكافة المحافظات الخاضعة لسيطرة حكومة الرئيس عبد الهادي، وبما يشمل محافظة عدن.

في سياق اخر، اطلع نائب وزير التربية والتعليم الدكتور همدان الشامي ووكيل الوزارة لقطاع التعليم عبدالله النعمي على التجهيزات في ثانوية الشهيد الصماد للمتفوقين بإب واحتياجاتها لافتتاحها مطلع العام الدراسي 2019 – 2020م.

وأكد نائب الوزير ضرورة الالتزام بمعايير قبول الطلبة والإداريين..حاثا القائمين على المدرسة البدء بعد إجازة العيد الإعلان لاختيار الكادر الإداري والتدريسي ولمدة اسبوع يعقبها استقبال ملفات المتقدمين.

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وكلف الدكتور الشامي بتشكيل لجنة برئاسة وكيل الوزارة لقطاع التعليم للإشراف على استكمال باقي الترتيبات واختيار الكادر الإداري والتدريسي وآلية قبول الطلاب، لافتا إلى أن ذلك يأتي في إطار اهتمام قيادة الوزارة بالمتفوقين والمتميزين.

ورافقهما خلال الزيارة علي عباس مدير مكتب وزير التربية و مدير مشروع التغذية المدرسية والإغاثة الإنسانية حمود الأخرم ومدير الشئون القانونية بالوزارة عبدالوهاب الخيل ومدير مركز الطفولة المبكرة فيصل المهلب و حيدر الجبل نائب مدير عام الإحصاء ومدير ثانوية الصماد الدكتور فيصل راجح.

نتائج ثالث ثانوي 2019 في اليمن اضغط هنـــا