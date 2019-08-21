شاهد: هيفاء وهبي تكشف حقيقة علاقتها العاطفية بمدير أعمالها

كشفت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي عن طبيعة علاقتها بمدير أعمالها محمد وزيري، خاصة بعد التقارير المنتشرة مؤخراً عن وجود قصة حب سرية تجمعهما، مما دفعها للرد بعد أن حرصت على الصمت لأشهر.

وكانت الفنانة اللبنانية قد حلت ضيفة على الإعلامي عماد الهواري في حديث مقتضب على هامش حفلها الأخير في جوتنبرغ بالسويد، حيث سألها عما إذا كانت تعيش قصة حب حالياً، لترد هي: "ما بحكي بهالموضوع أبداً. ما حدا خصه. عمالين يحكوا بهالموضوع.. خليهم يكفوا بسيناريوهاتهم.. ليه أنا أزيدلهم سيناريو.. ما حدا خصه معي".

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وفي سؤال آخر الى هيفاء وهبي عن طبيعة علاقتها حالياً بمحمد وزيري مدير أعمالها بعد أن أعلن انتهاء عمله معها إثر الانتقادات والإهانات التي طالته، ردت النجمة اللبنانية بقولها: "اسأله.. ما تسألني أنا.. على فكرة هو كتب بوست أنه ليس مسؤولاً عن حفلاتي.. لأنهم يلومونه دائماً ويتهمونه بتعمد إبعادي عن الجمهور، حتى أن البعض قال أنني قد وافقت على إحياء هذا الحفل بمجرد انتهاء عمله معي.. ولكن هذا ليس صحيح".

وكانت النجمة اللبنانية قد تضامنت مؤخراً مع صديقتها إليسا وطالبتها بعدم الاستسلام وإلغاء قرارها باعتزال الغناء، وطلبت من جمهورها أن يساندها ويقف بجوارها لأنها مرت بمحن كثيرة آخرها كان المرض الذي عانت منه في صمت دون شكوى.

وهيفاء وهبي مغنية وممثلة وفنانة استعراضية لبنانية مصرية، حصلت خلال مشوارها الفني على العديد من الجوائز عن فئة الممثلات والمغنيات والفنانات الاستعراضات.

وأصدرت الفنانة اللبنانية عدد من الألبومات الغنائية وعدد من الأغاني المصورة فيديو كليب. حازت على رقم 49 من قائمة أكثر 99 «النساء المرغوبات» حسب موقع AskMen.com، وظهرت في لائحة أجمل النساء في مجلة بيبول الأمريكية.