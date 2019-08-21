شاهد: دفن الفنانة شمس الكويتية في فرنسا

نشرت الفنانة شمس الكويتية، اليوم الأربعاء، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، لقطة استلقائها وهي مغطاة بالرمال بشكل كامل، على شكل قبر.

وعلقت الفنانة الكويتية: "جربت أموت قبل ما أموت.. اقتل كبرياءك الزائف قبل أن يقتلك"، وذلك في إجازة على شاطئ مدينة كان الفرنسية، حين التقطت الصورة قد حفرت اسمها على الرمل الذي يغطيها، في إشارة إلى هيئة القبر.

في سياق آخر، انتهت شمس من تسجيل أغاني ألبومها الجديد، المنتظر طرحه الفترة المقبلة، وكانت آخر أعمالها هو المسلسل السعودي الكوميدي "عوض أبا عن جد" وشاركها البطولة الفنان أسعد الزهراني، وحبيب الحبيب، وعبد المجيد الرهيدي، من تأليف خلف الحربي، وإخراج أوس الشرقي .

وبدأت الفنانة شمس الكويتية مشوارها الغنائي بتكوين فرقة شعبية في نهاية تسعينيات القرن العشرين، بينما كانت بدايتها الفعلية عندما قامت بتوقيع عقد مع شركة رناد للصوتيات التي تولت إصدار أول ألبوم غنائي خاص بها بعنوان حبيب الورد في عام 2001، وأشرف عليه الملحن السعودي أحمد الفهد.