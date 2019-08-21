شاهد: كويتية تتعرض للتعذيب على يد خادمتين

تقدمت مواطنة في دولة الكويت ببلاغ إلى مركز الشرطة عقب تعرضها لاعتداء بالضرب من قبل عاملتين آسيويتين داخل مكتب عمالة.

وأفادت أنها توجهت إلى مكتب عمالة منزلية واحتدم نقاش بينها وبين عاملتين، تعرضت على إثره لاعتداء بالضرب من قبلهما.وفق حساب وزارة الداخلية في موقع التواصل "تويتر".

بدوره، تقدم صاحب مكتب العمالة ببلاغ للشرطة ضد المواطنة، مؤكدًا أنها قامت بالاعتداء على العاملتين لديه، كما أتلفت مستندات خاصة بعمله.

وأكدت المواطنة، في مقاطع فيديو نشرت لها، أنها لن تتنازل عن حقها، مطالبة المكتب والسفارة بالتعويض عما تعرضت له من ضرب وسرقة، ومطالبة منظمة حقوق الإنسان بالوقوف معها لأخذ حقها الذي لن تسكت عنه، بحسب قولها.