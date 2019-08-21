شاهد: ماغي بو غصن في أول ظهور لها بعد العملية الجراحية

عادت النجمة اللبنانية ماغي بو غصن إلى الساحة من جديد بعد العملية الجراحية الصعبة التي خضعت لھا لإزالة ورم حميد من منطقة حساسة في الدماغ.

ونشرت بوغصن صورة جديدة ظهرت فیھا بإطلالة جميلة، معلقة عليها بـ"اشتقتلكن"، الأمر الذي أثار ردود فعال ايجابية من عدد كبير من متابعي الفنانة اللبنانية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولدت الفنانة اللبنانية في بصاليم في قضاء المتن، وهي الفتاة الوحيدة بين أخويها جهاد ووسام وترتيبها في الوسط. تلقّت دروساً في الموسيقى عندما كانت في الثانية عشرة من عمرها في المعهد العالي للموسيقى.

وحصلت بوغصن على الميدالية الذهبية في برنامج لمواهب الأطفال يدعى «واحة الأولاد» على تلفزيون لبنان بعد أن غنّت للسيدة فيروز، كما درست التمثيل والإخراج في الجامعة اللبنانية، توقفت لعامين قبل أن تكمل الدراسة.