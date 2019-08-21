شاهد: كيف تستجم أجمل فتاة في العالم بالبحر الكاريبي

فاجأت عارضة الأزياء الفرنسية تيلان بلوندو، متابعيها اليوم الأربعاء، بعد نشرها صورا عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، صورا من إجازتها في جزيرة سان بارتيلمي، التي تقع في منطقة البحر الكاريبي.

وعلقت عارضة الأزياء، البالغة من العمر 18 سنة، على الصور، قائلة "منظر رائع"، وحصلت بلوندو على الشهرة بعد ظهورها لأول مرة في سن السادسة، عندما وصفها موقع " TC Candler" بأنها أجمل فتاة في العالم.

وأصبحت الآن وجه شركة مستحضرات تجميل كبيرة وتواصل المشاركة في عروض الأزياء جنبًا إلى جنب مع كاير جربر وجيجي حديد وغيرهن من النجوم.

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وقالت عارضة الأزياء: "اعتدت أن أكون خجولة للغاية، لكن بفضل والدتي والأشخاص الذين قابلتهم، تمكنت من التغيير".

تيلان بلوندو وقع عليها الاختيار لتكون أجمل فتاة على الأرض، لتحصل على هذا اللقب مرة أخرى، بعد أن حصلت عليه منذ 11 عاماً تقريباً، عندما كان عمرها 6 سنوات وقتها.

ونشرت العارضة الفرنسية صورة لها بجوارها رقم واحد في إشارة لفوزها بالمركز الأول، وعلقت قائلة: "لا يمكنني أن أصدق، شكرا لك شخص صوت لي، لم أكن أتخيل يوماً أن أكون رقم واحد، أنا شاكرة للجميع، وأتمنى أن تقضوا اجازة الكريسماس سعيدة مع عائلتكم، كل الحب والأفضل لكم أعزائي...أحبكم".