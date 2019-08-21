تراند اليوم : بالفيديو الاعتداء بالضرب على فتاة مسلمة فى ايرلندا وتمزيق حجابها امام المارة

بالفيديو الاعتداء بالضرب على فتاة مسلمة فى ايرلندا وتمزيق حجابها امام المارة

الشرطة الايرلندية تجرى تحقيقا كبيرا حول الحادث المجرم الذى تم فية الاعتداء على فتاة مسلمة تبلغ من العمر 14 عاما .

وقاموا بضربها بالبيض فى وجهها ثم اسقطوها على الارض وبعد ذلك تناوب على ضربها مجموعة كبيرة من المارة فى الشارع بشكل اجرامى عنيف

حدثت الجريمة بمدينة دوندروم الايرلندية حيث هاجمت عصابة من النساء والرجال الفتاة المسلمة واشبوعها ضربا مبرحا .

وبحسب صحيفة ” ديلى ميل ” البريطانية فقد بدأت العصابة هجومها على الفتاة برمي البيض على وجهها، قبل محاصرتها وركلها حتى سقطت على الأرض. وضربت الفتاة بلا رحمة، بينما يقول أحد المارة في خلفية مقطع فيديو مصور، إنها طفلة لا تؤذونها.

وطالبت الشرطة بجمع تحريات عن الجريمة بشكل اوسع واكبر

وقال احد الضباط : ”إنه أمر مروع، مهما كانت وجهات نظرك حول أي مشكلة، هذا لا يزال اعتداء على قاصر كانت تسير في سلام، وأحث أي شخص لديه معلومات على تقديمها، فنحن بحاجة إلى احتواء هذا الأمر قبل أن يتفاقم“.

وكان لوزيرة الثقافة والتراث الإيرلندية” غوشا ماديغان”،ايضا تصريح قالت فيه إنها تأمل رؤية تحقق العدالة بسرعة، وأضافت: ”أدين بأقوى العبارات الممكنة هذا الاعتداء على الفتاة المسلمة التي أُخذ حجابها منها في مدينة دوندروم، وآمل أن يتم تقديم الجناة إلى العدالة بسرعة“.

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فتاة مسلمة فى ايرلندا

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