ندى الكامل ترد على شائعات حبس زوجها احمد الفيشاوي

ردت زوجة الممثل المصري أحمد الفيشاوي، على ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي حول شائعات عن زوجها وإصدار حكم من المحكمة بالسجن لمدة سنة.

ونشرت ندى الكامل زوجة الفيشاوي، عبر احدى حساباتها الشخصية عبر تطبيق الفيس بوك، قائلة: " ما تسيبونا في حالنا بقي هو موت وإشاعات هبلة وخراب ديار.. زي ما يكون الناس دي عايشة في البيت بتاعنا مش احنا اللي عايشين.. ربنا يحميك يا احمد يارب يا حبيبي".

و جاء ذلك بعدما أصدرت محكمة الأسرة المصرية، بالحبس لأحمد الفيشاوي مدة شهر لامتناعه عن دفع نفقة ابنته لينا لمدة سنة، مما دفع والدتها إلى إقامة دعوى أمام المحكمة تقاضى فيها مطلقها أحمد الفيشاوى.

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ومن جهته قال محامي ابنته لينا شعبان سعيد، إنه أقام دعوى عن هند الحناوى، طليقة أحمد الفيشاوى، أمام المحكمة يطالب فيها بدفع مبلغ 234 ألف جنيه قيمة نفقة متجمدة للابنة، والصادر بها حكم نهائي ونافذ، بعدما امتنع أحمد الفيشاوى عن سدادها لمدة سنة، وفقاً لموقع أخبارك

وأضاف المحامي، إن الحكم الصادر ضد الفيشاوي، واجب النفاذ، ولا يجوز الطعن عليه، وأنه سيكون ملزما بتنفيذ الحكم الصادر ضده، أو دفع متجمد النفقة لابنته.



