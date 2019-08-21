روان عليان ترد على أفيخاي أدرعي بشأن غزة

ردت الفنانة الفلسطينية روان عليان نجمة الموسم الرابع من برنامج "أرب أيدول" والذي تبثه قناة (MBC)، على المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي بعد تعليقه على أغنيتها الأخيرة.

وكان أدرعي قد نشر على حسابه الرسمي في "تويتر" تغريدة قال فيها:" روان عليان بنت غزّة والّتي شاركت في الموسم الرابع من برنامج أراب أيدول تطل علينا بأغنية جديدة".

وأضاف : "روان هي مثال واضح على أنّه من يريد النجاح ينجح وأن الإرهاب عديم الفائدة يعرّض كل من يتعامل معه، بالإضافة إلى مصالح سكان غزة للخطر".

وختم أدرعي: "اختاروا النجاح لا الإرهاب".

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وبدورها ردت الفنانة الفلسطينية روان عليان على تغريدة أردعي قائلة: "فني ليس إلا رساله ليرى العالم وجهنا الآخر، و لم نكن يوما إرهابيين بل اصحاب حق.. و قد قالها درويش ، ليس الوطن أرضاً ، ولكنه الأرض والحق معاً و الحق معنا والأرض ستعود "

وكانت الفنانة عليان، قد أطلقت قبل أيام أغنيتها الجديدة "خليك صاحي".