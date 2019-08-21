حقيقة وفاة الأميرة دينا عبد الحميد - شريفة مكة

توفيت اليوم الأربعاء، الأميرة دينا عبد الحميد، عن عمر يناهز 90 عاماً، وقد نعى الديوان الملكي الهاشمي الفقيدة.

وستشيع الأميرة دينا، بعد الصلاة عليها ظهر اليوم الأربعاء من مسجد الحرس الملكي إلى مثواها الأخير بالمقابر الملكية في مراسم خاصة.

والأميرة دينا هي ابنة الشريف عبد الحميد بن محمد عبد العزيز، أحد أفراد الأسرة الهاشمية الحاكمة، ولدت في القاهرة في ديسمبر من العام 1929، وسمح لها بحمل لقب "شريفة مكة" بصفتها سليلة للحسن بن علي بن أبي طالب من جهة أبيها، وهي قريبة من الدرجة الثالثة لحماها الملك طلال.

تخرجت من جامعة كامبردج وعملت أستاذة في الفلسفة والأدب الإنجليزي في جامعة القاهرة.

أطلق عليها لقب ملكة الأردن بعد زواجها الملك حسين بن طلال عام 1955 وهي والدة ابنته البكر الأميرة عالية، لكنهما انفصلا في العام 1957 ولقبت بصاحبة السمو الملكي الأميرة دينا.