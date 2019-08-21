كلب يقوده وفائه إلى الموت

لقي كلب وفي مصرعه من شدة الحزن بعد وفاة صاحبه وهو شاب يبلغ من العمر 25 عاماً، تغلغل مرض السرطان في جسده فقضى عليه.

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية، إن الكلب قضى بعد نحو ربع ساعة من وفاة الشاب سيتوارث هتشيسون، البالغ من العمر 25 عاما.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشاب قضى ثمانية أعوام في علاج الورم السرطاني الذي أصاب الدماغ، وأمضى رحلة علاج طويلة، لينتشر السرطان في عظامه ويتوفى.

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وكانت المفاجأة أنه بعد دقائق معدودة توفي كلبه، وهو من نوع البولدوغ الفرنسي.

وقالت والدة الشاب الراحل فيونا كوناغان: "نيرو كان دائما مع ابني، وكان متعلقا بشدة به".

و أضافت: "كان ابني صاحب شخصية محبوبة من الجميع، وكان يحب كلبه بشدة، ويلعب كثيرا معه، رغم مرضه، وأعتقد أن الكلب لم يتحمل رحيله، وأراد المضي معه"، وفقاً لموقع عربي 21،.