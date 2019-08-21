تراند اليوم : شاهد: فضيحة اميمة باعزية تشعل مواقع التواصل في المغرب

أفادت مصادر الاعلامية، اليوم الأربعاء، بأنباء عن طلاق الفنانة الشعبية أميمة باعزية، مؤخرا، عن زوجها، حيث أنهت إجراءات الطلاق بمحكمة الأسرة بمدينة مراكش، ولها من طليقها طفلا يبلغ من العمر حوالي 8 أشهر.

وكشفت مصادر مطلعة أن طلاق باعزية، الملقبة بـ ”مولات الدربوكة”، من زوجها تم فعلا، بعد خلاف نشب بينهما بعد شهرتها وانشغالها بعملها على حساب أسرتها.

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وتقدم طليق اميمة باعزية بإدعاءات خطيرة من شأنها أن تعلق حياتها المهنية بعد ازدهارها، أخيرا، حيث أصبحت من بين أكثر المغنيات طلبا في الحفلات والأعراس على الصعيد المحلي.

وسبق أن كشفت مصادر إعلامية في وقت سابق أن باعزية شوهدت في محكمة الأسرة أكثر من مرة، الأمر الذي أثار الشكوك حول علاقتها بزوجها.

يشار إلى أن أميمة باعزية استطاعت أن تحقق شهرة واسعة خلال وقت وجيز، بعد أن تم تدوال فيديو لها تظهر فيه تغني أغنيتها « عطيه العصير ».