تراند اليوم : نجم مثلى اراد ان يثبت رجولته مع اعلامية ففضحته بسبب عضوه الذكرى الصغير

نجم مثلى اراد ان يثبت رجولته مع اعلامية ففضحته بسبب عضوه الذكرى الصغير

النجم المعروف والذى لديه الكثير والكثير من المعجبات ، لكن يهرب من المعجبات البنات ويرتمى فى احضان الرجال.

هو دائما يبحث عن رجل ليعاشره جنسيا ، لكن مع الاسف انكشف امرة وعرف الجميع حقيقته.

اراد هذا النجم ان يثبت لهم عكس ذلك وانه رجل وفحل وليس مثلى وراح يقيم علاقة بينه وبين اعلامية اراد ان يقيم معها علاقة جنسية بعد الن امطرها بالهدايا وكلمات الحب الجميلة وفى النهاية تواعدا على اقامة علاقة جنسية ومارس معها الجنس لكن الاعلاميه انصدمت من صغر حجم عضوه الذكرى وراحت تفضحه فى الوسط الفنى الكبير.

قد يهمك أيضا

فضيحة سوسن اورشيد تعلن دعمها للـ المثليين ومعها شقيقها ايضا

واقعة غريبة.. عارضة ازياء تتزوج من ممثلة فى حفل زواج سري