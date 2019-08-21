تراند اليوم : اعترافات زوجة بالخيانة ردا على خيانة زوجها لها مع صديقتها البنت البنوت

اعترافات زوجة بالخيانة ردا على خيانة زوجها لها مع صديقتها البنت البنوت

كانت تعتبرها اعز صديقة لها وكانت تعبرها اكثر من اخت ولم تفارقها لحظة حتى زواجها من ذلك الشاب الذى اول مابدأ يشق طريق الخيانه بدأ مع صديقتى..

لم اكن اتوقع او اصدق اننى اشاهدهما بغرفة نومى وعلى سريى يعاشرها معاشرة الازواج وهى بنت لم تتزوج بعد..

فكيف لبنت بنوت تعاشر رجل معاشرة جنسية كامله ، فى بداية الامر قد احسست بريبة واحسست من خلال نظراتهما لبعضهما البعض ان هناك بالامر شىء .

لكن فى الحقيقة لم اكن اتوقع او اصدق ان تتطور العلاقة بينهما بهذا الشكل.

بعد ما لاحظت النظرات والاعجاب لاحظت ان صديقتى راحت تتردد على شقتى كثيرا

اكثر مما كانت ، وكانت تساعدنى فى المطبخ وتطهى الطعام وتقوم بمتطلبات

زوجى ايضا من ترتيب ملابسه وتشرف على اشياء كثيرة بالمنزل بحجة مساعدتى

فى ” شغل البيت” نظرا لاننى كنت فى بداية حملى .

والحقيقة اننى افتعلت ذات مرة اننى ذاهبة للطبيب حتى اطمئن على الحمل وربما

اذهب عند امى واسلم عليها وايضا ربما ” ابات عندها هذه الليلة”

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وبالفعل قررت ان اذهب للطبيب ثم اعود من هناك على منزل اهلى وقضيت اليوم

كاملا مع اليوم واعصابى هادئة ولم يتصل زوجى على ولم يمانع من ذهابى لامى

كالعادة ولكن قال لى خذى راحتك .

وفى اليوم التالى عدت الى منزلى وسلم على زوجى ورحب بى وسألنى عن حال الجنين قلت تمام بخير .

وخرج زوجى الى العمل وصعدت انا على السلم لاحضر الكاميرة التى كنت قد

وضعتها اعلى السرير وهى كاميرة صغيرة اشتريتها خصيصا لكى تتجسس على زوجى بدلا منى .

وشاهدت العجب العجاب فى التسجيل فقررت ان اهدى زوجى تسجيلا اخر مع هذا

التسجيل ووضعت نفس الكاميرة اعلى السرير واتصلت بصديق زوجى الذى كنت

دائما اشاهد فى عينية نظرات شوق لى ورغبة جنسية كبرى منى .

ولم يستغرق الوقت طويلا فعاد زوجى من العمل لم يجدنى بل وجد نسخة من التسجيل الذى يضم خيانتنا لبعضنا.

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