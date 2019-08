تراند اليوم : بيلا ثورن النجمة العالمية والبوم صور لها بدون ملابس بمناسبة فيلمها الاباحى الجديد

بيلا ثورن النجمة العالمية والبوم صور لها بدون ملابس بمناسبة فيلمها الاباحى الجديد

ننشر مجموعة من الصور العارية تماما للفنانة العالمية بيلا ثورن نشرتها على صفحتها استعدادا لحفلها الكبير بمناسبة فيلمها الاباحى الذى سيتم عرضة باحد المواقع الاباحية بعد اسابيع .

بيرثورن تعودت الوقوف امام الكاميرات بدون ملابس وتعرض ليس فقط الفيديوهات الاباحية مع حبيبها النجم الموسيقى بينجمين ماسكولو،

بيلاثون ليست ممثلة فقط لكنها كاتبة معروفة ولها كتاب شهير بعنوان

.The Life Of A Wannbe Mogul

كتبت تقول فى اجزاء من كتابها : “إذا كنت لا تعرف ذلك، تعلمه، أحبه، جربه، انساه، ثم تعلّمه مرةً أخرى، حتى تصل الى كامل المعرفة”، وأضافت “بمجرد اعتقادك أنك تعلَّمت كل شيء، عليك البدء من جديد”.

الفيلم الاباحى الجديد لها بعنوان Her & Him وسيتم عرضة فى مهرجان The Odenburg السينمائي في ألمانيا قريبا.

قسم فضائح ومفسدون :

هذا القسم قد تم تخصيصة لكل الجرائم فى العالمين العربى والغربى نترصد من خلالها الجرائم بانواعها لنفضح اهلها حتى يعتبروا وحتى يكونوا عبرة للاخرين وللدخول لهذا القصم اضغط هنـــــــــــــا

بيلا ثورن

