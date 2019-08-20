افضل طريقة للمذاكرة تقودك إلى طريق التفوق

افضل طريقة للمذاكرة هى استيعاب المحتوى العلمي بتعمق وبالتركيز الشديد على مفهوم المصطلحات والجمل، فالتعليم مهارة يجب على كل طالب أن يحترفها لأجل الحصول على اعلى الدرجات، حيث يبحث الطلاب وأولياء أمورهم عن افضل طرق الحفظ والمذاكرة ونقدم لكم في هذه المقالة بموقع نجوم مصرية، افضل طرق المذاكرة والحفظ الجيد بفهم وتعمق، لجميع الطلاب بمختلف المراحل التعليمية المختلفة، سواء كانت المرحلة الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية وأيضا مرحلة البكالوريوس أو ليسانس وما بعدها كالماجستير والدكتوراه.

افضل طريقة للمذاكرة والحفظ

في البداية هناك مهارات التعلم يجب على الطلاب أن يتعلموها جيدا وأن تكون من أولى اهتماماتهم لأنها ببساطة ستوفر علي الطلاب مجهود الاستذكار والحفظ.

واليكم اهم النقاط التي تحدد افضل طريقة للمذاكرة والحفظ كما يلى:

تسجيل الملاحظات أثناء المذاكرة

التلخيص الجيد للدرس: لتحيد العناصر وأهم النقاط.

التخلص تماما من القلق والتوتر وخاصة مع قرب الامتحان.

الثقة في الله وفى النفس ولا تفقد الثقة في نفسك.

تقسيم عمليات الحفظ: أي تقسيم الدرس إلى اجزاء موزعه حتى لا تتشوش المعلومات ولتبقى في الذهن لفترة أطول.

المذاكرة بصوت مرتفع قليلا في حالة السرحان.

التعمق في التفكير أثناء المذاكرة يجعلك تفهم الدرس بصورة افضل.

البحث عن إضافات للدرس ففي هذه الحالة تضيف معلومات للدرس من مجهودك الشخصي وهذا يثبت في الذاكرة ولا يتعرض للنسيان.

الشيخ الشعراوي يشرح افضل طريقة للمذاكرة والحفظ

في هذا الفيديو يشرح الشيخ الشعراوي عن افضل طريقة للمذاكرة فهو يوضح أن عقل الإنسان يستقبل المعلومات مرة واحدة ولكن من المهم أن يكون هذا التوقيت مؤهل لاستقبال هذه المعلومات، وان افضل طرق الاستذكار خلو الذهن من التفكير بالأشياء الأخرى غير المذاكرة، حتى يكون العقل مستعدا لاستقبال المعلومات الدراسية.

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نقاط طرق المذاكرة الصحيحة من خلال حديث فضيلة الشخ الشعراوي “رحمه الله”

خلو الذهن من التفكير في أي شئ اخر غير المذاكرة.

الاستعداد الذهني لاستقبال المعلومات.

تقييم الاستيعاب بعد كل صفحة من الدرس.

نصائح عامة أثناء المذاكرة

هناك بعض النصائح والمعلومات التي يجب على الطلاب معرفتها للوصول إلى افضل طريقة للمذاكرة والحفظ الجيد وهى كما يلي:

تحيد الأهداف بوضوح أثناء عملية المذاكرة.

اختيار افضل مكان مناسب للمذاكرة بعيدا عن التشويش والضوضاء.

التركيز الشديد أثناء المذاكرة لتحقيق عملية الاستيعاب بأقل مجهود.

التركيز أثناء شرح الدرس فهذا يوفر الوقت والجهد أثناء المذاكرة.

من المهم أن يقوم الطالب بالتحضير للدروس المستقبلية فهذا يجعله مستوعبا بشكل أفضل.

وأخيرا الاهتمام بالتغذية الجيدة والبعد عن تناول المنبهات بكثره.

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