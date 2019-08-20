موعد بدء الدراسة في الامارات وموعد الاجازات في العام الدراسي 2020-2019

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بدأ العد التنازلي للعودة للمدارس والجامعات في الامارات، والجميع سواء كانوا طلاباً أو أولياء أمور يرغبون في معرفة موعد بدء الدراسة في الامارات وموعد إجازة نصف العام، وموعد بدء الفصل الدراسي الثاني، والاجازات الرسمية التي تتخلل مدة الدراسة، وهذا ما سنعرضه لكل متابعي موقعنا “نجوم مصرية” بحسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم الاماراتية من خلال موقعها الالكتروني الرسمي.
موعد بدء الدراسة في الامارات
أعلنت وزارة التربية والتعليم الاماراتية أن موعد بدء الدراسة في الامارات للعام الدراسي المقبل 2020-2019 سيكون في الأول من شهر سبتمبر المقبل، في حين أن دوام الهيئة الأكاديمية سيكون في 25 أغسطس الجاري.
موعد بدء الدراسة في الامارات الفصل الدراسي الأول والثاني وموعد الاجازات خلال العام الدراسي 2019 – 2020
نشرت وزارة التربية والتعليم في الإمارات التقويم الذي يوضح موعد بدء الدراسة للعام الدراسي الجديد وكذلك عدد الأيام الفعلية للدراسة ومن خلال النقاط التالية سنتعرف على موعد بدء الدراسة وموعد الاجازات خلال العام الدراسي 2020-2019
الخريطة الزمنية للعام الدراسي الامارات 2020-2019
فيما يلي نقدم لجميع الطلاب وأولياء الأمور الخريطة الزمنية للعام الدراسي الامارات 2020-2019 والذي يشمل موعد بدء الدراسة في الفصل الدراسي الأول والثاني والثالث، وموعد الاجازات التي تتخلل العام الدراسي المقبل.
- موعد دوام الهيئة الأكاديمية في 25 أغسطس الجاري.
- موعد بدء الدراسة في الأول من شهر سبتمبر المقبل.
- موعد إجازة الطلبة في 15 ديسمبر المقبل وتستمر حتى 9 يناير 2020 وتكون بواقع 20 يوماً.
- موعد إجازة الهيئة الأكاديمية في 22 ديسمبر 2019 وتستمر حتى 2 يناير 2020 وتكون بواقع 10 أيام.
- موعد استئناف الدوام للهيئة الأكاديمية في الفصل الدراسي الثاني سيكون في 5 يناير 2020.
- موعد بدء الفصل الدراسي الثاني يكون في 12 يناير ويستمر حتى 70 يوم.
- عدد أيام الدراسة الفعلية للعام الدراسي الجديد 185 يوم.
- موعد إجازة الربيع للطلاب من يوم 29 مارس وحتى يوم 9 أبريل.
- موعد اجازة الربيع للهيئة الأكاديمية من يوم 29 مارس وحتى 2 أبريل.
- موعد بدء الفصل الدراسي الثالث 2020-2019 للهيئة الأكاديمية سيكون في 5 أبريل ويستمر حتى 9 يوليو.
- موعد بدء الفصل الدراسي الثالث للطلاب سيكون في 12 أبريل ويستمر حتى 2 يوليو 2020 و تستمر فترة الترم شهرين و 20 يوم.