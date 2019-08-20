تردد قناة التربوية السورية الجديد 2019 على نايل سات - بث مباشر

انطلقت القناة الفضائية التربوية السورية على قمر عربسات عام 2008 ، وبدأت في يونيو 2009 بثها التجريبي لجميع أنحاء العالم من دمشق على قمر نايل سات.

وتشمل القناة الفضائية برامج ثقافية وتربوية تخاطب الأسرة بصورة عامة ودروساً تعليمية لشهادتي التعليم الأساسي والثانوي ومرحلة الطفولة.

برامج الفضائية التربوية السورية إنتاج مشترك بين وزارة التربية السورية ووزارة الإعلام ممثلة بالتلفزيون السوري وبرامج من إنتاج القطاع الخاص أو العربي إضافة إلى برامج من إنتاج أجنبي مترجمة ومدبلجة إلى العربية .

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وتوجه برامج الفضائية إلى جميع المواطنين السوريين والعرب إضافة إلى الجاليات العربية في بلدان الاغتراب والمعلمين والإداريين والمدرسين والراغبين بتعلم اللغة العربية من غير الناطقين بها.

وإليكم الآن تردد قناة التربوية السورية حصريا من وكالة سوا الاخبارية، حيث تبث القناة حاليا على القمر نايل سات وبجودة عالية على أجهزة البث الحديثة.

تردد قناة التربوية السورية: 11603 أفقي