نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني 2019 في كركوك - كافة المحافظات

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية، اليوم الثلاثاء، نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني 2019 في كركوك وكافة المحافظات الأخرى التي لم تصدر لها النتائج خلال الفترة الماضية.

في سياق آخر، حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موعد اجراء الاختبار الخاص للطلبة المتقدمين لغرض الترشيح ضمن قناة القبول المباشر للسنة الدراسية ٢٠١٩-٢٠٢٠ ابتداء من يوم الاثنين الموافق ١٩/٨/٢٠١٩ ولمدة شهر.

وقال المدير العام لدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة الدكتور ايهاب ناجي عباس إن وزارة التعليم حددت يوم الاثنين الموافق ١٩/٨/٢٠١٩ بداية لاجراء الاختبار الخاص للطلبة المتقدمين لغرض الترشيح ضمن قناة القبول المباشر للسنة الدراسية ٢٠١٩-٢٠٢٠ ولمدة شهر.

واضاف أنه سيتم تزويد الجامعات باسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالنافذة الإلكترونية في وقت لاحق لإدخال البيانات الطلبة المتقدمين الناجحين بالاختبار حصرا عبر البوابة الالكترونية لدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة.

نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني 2019 في كركوك اضغط هنـــا