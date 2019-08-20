أماكن بيع تذاكر حفل الفنان محمد عساف في فلسطين

يحيي الفنان الفلسطيني محمد عساف ، الجمعة القادمة، حفلًا فنيًا على مسرح روابي في مدينة رام الله ، وذلك بعد أيام من مشاركته الأولى بحفل فني جماهيري في دولة العراق.

أماكن بيع تذاكر حفل محمد عساف مرفقة أدناه

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في سياق آخر، يقدم الفنان الفلسطيني الأغنية الخاصة بمسلسل "عروس بيروت"، حيث تم تسجيلها امس بتركيا ووضع الموزع ​ميشال فاضل​ لمساته عليها، تمهيدا للاعلان عنها مع انطلاق العمل.

وعبّر ميشال عن إعجابه بالاغنية مشددا على انها ستحدث ضجة عند اصدارها؛ نظرا للرسالة الجديدة التي تحملها ويحملها العمل ذاته، وهي خاصة بالمسلسل الذي سيبدأ عرضه الشهر المقبل.

تتر مسلسل "عروس بيروت" كتب كلماته الشّاعر نزار فرنسيس، ولحّنه ووزّعه ميشال فاضل، ويسرد العمل قصة شاب يتعرّف إلى فتاة ويُغرم بها لكنه يصطدم بوالدته الرافضة للعلاقة، وهو من بطولة الممثل التونسي ظافر العابدين وتقلا شمعون وكارمن بصيبص.