هيفاء وهبي تكشف عن إصابتها بفيروس

كشفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، للمرة الأولى، عن مرضها الذي عانت منه قبل نحو شهرين، نافية كل ما أشيع حول إصابتها بمرض الكبد أو السرطان.

وأضافت النجمة اللبنانية في تصريحات تلفزيونية لها قائلة: ”من قالوا إنني أصبت بالكبد والسرطان، هذا غير صحيح والله يعلم“، مبينة أنها ”أصيبت بفيروس تسبب في ارتفاع درجة حرارتها بشكل كبير، وعندما بدأت بتناول العلاج في المنزل لم يأت بنتيجة“.

وتابعت: ”عندما ارتفعت الحرارة كان لا مفر من الذهاب للمستشفى لتلقي العلاج“، وردت على من أطلقوا شائعات حول مرضها بالقول: ”عندما يتم اتهامي أن معي مرض كذا وأقول لا فقد قلت الحقيقة لأنها ستتضح ولا يصح إلا الصحيح“.

وعن قلة ظهورها على وسائل التواصل الاجتماعي، أكدت النجمة اللبنانية أنها ”ضد ظهور الفنان كثيرًا، لأن ذلك يقيد الحرية الشخصية للفنان، الذي هو ملك للجمهور في وقت العمل فقط“.