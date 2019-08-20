موعد حفل محمد عساف على مدرج روابي في رام الله

يقيم الفنان الفلسطيني محمد عساف ، يوم الجمعة القادم، حفلًا فنيًا على مدرج روابي في مدينة رام الله ، تخلله العديد من الفقرات الفنية والوصلات الوطنية.

وفي وقت سابق، أحيا الفنان محمد عساف اولى حفلاته الغنائية في العاصمة العراقية بغداد في رابع ايام عيد الاضحى المبارك في نادي اليرموك الترفيهي واستقبل جمهوره الكبير الذي اكتظت بهم قاعة الحفل بصوته العذب، بعد ان حجز مكانا خاصا في قلوب محبيه في العراق.

وقدم عساف الاغنية ذات الجماهيرية والأكثر استماعا " مكانك خالي " باللهجة العراقية لتكون ذات الاغنية اولى الاغنيات التي قدمها بهذا الحفل الفني الكبير ، وسط تفاعل الحضور وإعجابهم بصوت فنان الجماهير العربية محمد عساف.

كما قدم مجموعة من ابرز اعماله الغنائية منها : اغنية بصراحة فيما قام بغناء اغنية "لتشوفني تعبان" للفنان علي صابر وغنى للفنانة رحمة رياض اغنية " وعد مني " كما قدم عدد من الاغنيات باللهجة المصرية بالإضافة الى عدد كبير من اغنياته التي حققت نجاحا عربيا كبيرا ، نظرا لبراعته وعذوبة صوته واختياره للأعمال التي تلامس قلوب محبيه.

