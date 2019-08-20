هل تراجعت اليسا عن قرار اعتزال الغناء

أوضحت المطربة اللبنانية إليسا في تغريدة جديدة عبر حسابها في موقع التواصل ”تويتر“ موقفها بشأن اعتزال الغناء، ملمحة إلى إمكانية عودتها عن هذا القرار الذي فاجأ الجمهور والمتابعين.

وكتبت باللغة الإنجليزية: "أنا أتفهم حزن الجميع وأقدر كثيرا جميع الرسائل التي وصلتني لتحثني على الاستمرار، أريدكم فقط أن تعرفوا أن قراري لمصلحتي، ولا يزال الوقت باكرا للحديث في الأمر، حاليا أركز على ألبومي القادم وحفلاتي ونشاطاتي الفنية، وأعدكم حين أصبح مستعدة للإنتاج لنفسي أني سأفعل ذلك".

وأعلنت المطربة اللبنانية، أمس الاثنين، في قرار مفاجئ اعتزالها للألبومات الغنائية، مؤكدة أن ألبومها الحالي سيكون الأخير في مسيرتها الفنية.

وتفاعل العديد من الفنانين والمشاهير مع قرار إليسا، مطالبين إياها بالتراجع عن قرارها، والتفكير مجددا فيه، فيما اتهم آخرون المطربة اللبنانية بالقيام بممارسة الـ "بروباغندا" للترويج لألبومها الجديد، على غرار ما فعلته مع ألبومها السابق حين أعلنت إصابتها بالسرطان، واتهمت آنذاك بالسعي لمزيد من الشهرة.