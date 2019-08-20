تراند اليوم : خمسينى الحوامدية ذبح ابنتيه شكا فى سلوكهما والجيران شهدوا لهم بالاخلاق العالية

خمسينى الحوامدية ذبح ابنتيه شكا فى سلوكهما والجيران شهدوا لهم بالاخلاق العالية

لم يعلم الرجل الخمسينى موظف الحوامدية بالجيزة انه سيندم ندم عمرة بعد ارتكابة جريمة قتل ابنتية الذى شك فى سلوكهما وبعد ماقام بذبحهما شهد لهم كل الجيران بالادب والعفة والاحترام.

قال ناصر قاتل ابنتية ” خلاص انا هاخلص من الحكاية دى”

لا احد يعلم من اى حكاية سيخلص ناصر

وكانت شقة الاستاذ ناصر بالحوامدية بالجيزة قد اشتعلت بها النيران وكان موجود بها عبش ابنتية وكان يجهزهم للزواج .

فتأثر الرجل بالحاجز وقاموا الاهالى فى مساعدته بترميم الشقة وعودتها كما كانت عليه وبدأو يساعدون معه حتى يجهزوا بناته واهل الخير كثيرين جدا ولكن ناصر فى احدى الليالى سهروا البنات وفى ايديهم التليفونات فالرجل شك فى بناته من كثرة استخدامهم للتليفون .

فقرر التخلص منهم .

وفى اليوم التالى اصطحب ابنتيه فى رحلى سيرا على الاقدام عند ترعة الابراهيمية المجاورة لمسكنه

وهناك جلس مع بناتة واخرج خنجرة المسنون وتخلص منهما بضربات قاضية وطعنات قوية ادت الى موتهم فى الحال.

ومسك الرجل السكين وهو ملطخ بالدماء وراح يقول انا ذبحتهم واخرج هاتفة وراح يتصل بالشرطة ، ويقول لهم انا ذبحت بناتى تعالوا اقبضوا على .

وماعلم اهل مدينة الحوامدية ماحدث لبناته الا وانتابهم حزنا شديدا جدا وشهدوا ان بناته على خلق عالى وادب واحترام كبيرين .

ذبح ابنتيه

قسم فضائح ومفسدون :

هذا القسم قد تم تخصيصة لكل الجرائم فى العالمين العربى والغربى نترصد من خلالها الجرائم بانواعها لنفضح اهلها حتى يعتبروا وحتى يكونوا عبرة للاخرين وللدخول لهذا القصم اضغط هنـــــــــــــا

Advertisements

هارفى : بعد اعتدائه جنسيا على مئة ممثلة.. سلمى حايك تعترف وكان وحشا معى

مونيكا لقد مارست الجنس مع كلينتون بالمكتب البيضاوى

اعترافات سلمى أقصبى الجديدة على المخرج المغربى المتحرش بالفنانات