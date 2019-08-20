شاهد: الفنان توفيق عبد الحميد يبكي خلال تكريمه

بكى الممثل توفيق عبد الحميد بعد تكريمه في افتتاح مهرجان القومي للمسرح في دورته الـ12، حيث التقطت الكاميرات صورا لعبد الحميد على المسرح وهو يبكي أثناء تكريمه.

وكان من المقرر أن يتم تكريم الراحل فاروق الفيشاوي في الدورة الحالية مع مجموعة كبيرة من رموز المسرح في مصر من بينهم سميحة أيوب والمخرج جلال الشرقاوي وسهير المرشدي وعزت العلايلي ومحمود حميدة ومحي اسماعيل وشوقي حجاب.

وقال عبد الحميد: "قررت العودة عن قراري باعتزال الفن، ولكن ظروفي الصحية حالت دون ذلك، أنا مصاب بانزلاق غضروفي، الجلوس والوقوف يسببان لي آلاما شديدة".

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وتابع: "اتفقت مع المنتج جمال العدل، والسيناريست مدحت العدل، على عمل فني، لكنه لم يتم، آلامي شديدة لم أعد أتحملها في بعض الأوقات".

يذكر أن آخر أعمال الفنان توفيق عبد الحميد كان عام 2010 بمشاركته لبطولة مسلسل "سي عمر وليلى أفندي" مع الفنانة دلال عبد العزيز، وهالة فاخر، تأليف وإخراج محمد نبيه.

