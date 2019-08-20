شاهد: أغنية الحب خدعة لشيرين تحقق رقما قياسيا

حقق فيديو نشرته الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، على منصة اليوتيوب، أغنيتها الجديدة من ألبوم نساي لعام 2019، أعلى مشاهدات وقد تخطى المليون مشاهدة .

وكانت الفنانة شيرين، نشرت أغنيتها الجديدة منذ 6 أيام عبر منصة اليوتيوب، بعنوان " الحبة خدعة" ونالت على إعجاب الكثير، حيث كانت تجربتها الأولى في اللهجة الخليجية.

والأغنية من كلمات الأمير عبد الرحمن بن مساعد، ألحان ​صادق الشاعر​، توزيع ​وليد فايد​، هندسة صوتية محمد فتحي، مكس وماستر ​أمير محروس​، وفقاً لموقع الفن.

يُذكر أن ألبوم "نساي" هو آخر ألبومات شيرين، والذي طرحته أواخر العام الماضي، وضم 12 أغنية أبرزها "لواني"، "حبه جنة"، "كدابين"، "أبو الرجالة"، كما قدّمت شيرين تتر "يا بتفكر يا بتحس" لمسلسل "خمسة ونص"، والذي عرض في رمضان الماضي.