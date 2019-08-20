الموت يفجع الفنانة نضال الجزائري

توفيت اليوم الثلاثاء، والدة الممثلة القديرة، نضال الجزائري، ونعتها ابنتها في منشور عبر الفيسبوك، إن "رحماك يا رباه أمي في ذمتك..يا رب ارحم أمي وارفع عني عذاب فراقها".

وقالت الفنانة الجزائرية: "اللهم ارحمها، اللهم ثبتها عند السؤال، اللهم صبرني على فراقها إنا لله وإنا إليه راجعون"، وتتواجد الفنانة القديرة نضال، في لبنان حيث ذكرت في منشور،"يا الله ما هذا العذاب لا أطيقه أبكي أمي وحيدة في لبنان”.

وأضافت "أماه لماذا أصريتي أن أذهب إلى لبنان، وتذهبي أنت إلى الأبد، رحماك يا رب ارحمنا أمي وأنا"، وتتواجد الممثلة نضال في بيروت، بعد تلقيها دعوة لتصوير حلقة من برنامج بيت القصيد مع الإعلامي اللبناني زاهي وهبي.

نضال الجزائرية ممثلة جزائرية اكتشفها المرحوم جمال فزاز، وأسند لها أول دور تلفزيوني عندما كانت طالبة بمعهد الفنون الدرامية من خلال مسلسله "كيد الزمان" آخر عمل قدمته عبر التليفزيون الجزائري في رمضان 2009 وهو مسلسل "جروح الحيا.