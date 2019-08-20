حقيقة خبر وفاة الشيخ عواض السالمي في السعودية

أكد نشطاء ومصادر إعلامية محلية، مساء يوم الثلاثاء، خبر وفاة الشيخ عواض السالمي في المملكة العربية السعودية اليوم، في وقت نعاه العشرات من المقربين في مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك خلال الساعات المنقضية.

وكتب عابد سعد الرزقني عبر تويتر : "وفاه الشيخ عواض السالمي، انا لله وانا اليه راجعون رحمك الله ايه الأخ الصديق الصدوق رحمك الله ابا ماجد . فقد كنت لي بمثابة الأخ الأكبر والصديق الوفي اسأل الله العظيم ان يغفر لك ذنبك ويسكنك فسيح جناته عظم الله اجرنا و اجركم ابني ماجد انت وإخوتك وجميع أفراد قبيلتك".

بدوره أبو عبدالرحمن : "ببالغ الحزن والأسى تلقينا نباء وفاة الشيخ عواض بن شرف السالمي السلمي. نسأل ألله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته".

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فيما ذكر عليان الجبريني : "غفر الله للشيخ عواض بن شرف السالمي واسكنه الفردوس الأعلى من الجنة خالص العزاء والمواساه لقبيلة سُليم عامة وقبيلة السوالم خاصة وإنا لله وإنا اليه لراجعون".

ونشرت قبائل المحاميد عبر موقعها الرسمي : "بأسم الشيخ مشهور بن صقر وقبائل المحاميد من سليم عامة نتقدم بأحر التعازي والمواساة لقبيلة السوالم من سليم عامة ولذوي الفقيد خاصة لوفاة الشيخ عواض بن شرف السالمي السلمي نسأل الله له الرحمة والمغفرة وان يسكنة فسيح جناتة وانا لله وانا إلية راجعون".

أما قبيلة النقرين فقدمت التعازي قائلة : "نتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى قبيلة السوالم كافة في وفاة الشيخ عواض بن شرف السالمي ، سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.".