حقيقة وفاة حبيب الصايغ الكاتب الإماراتي الشهير

توفي ظهر اليوم الثلاثاء، الشاعر والكاتب الإماراتي حبيب الصايغ، رئيس تحرير صحيفة "الخليج" الإماراتية، ورئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، أمين عام الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب .

وولد الشاعر والكاتب حبيب يوسف عبد الله الصايغ في أبوظبي عام 1955، حصل على إجازة الفلسفة عام 1977 كما حصل على الماجستير في اللغويات الإنجليزية العربية والترجمة عام 1998 من جامعة لندن .

وعمل في مجالات الصحافة والثقافة وله زاوية يومية في صحيفة الخليج، ونشر إنتاجه عربيا في وقت مبكر وشارك في عشرات المؤتمرات والندوات العربية والعالمية.

وترجمت قصائد الشاعر الاماراتي إلى الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية والصينية، وحصل في العام 2004 على جائزة تريم عمران -فئة رواد الصحافة

من جهتها، كرمت جمعية الصحفيين عام 2006 الصايغ كأول من قضى 35 عاماً في خدمة الصحافة الوطنية، وحصل في العام 2007 على جائزة الدولة التقديرية في الآداب، وكانت المرة الأولى التي تمنح لشاعر.