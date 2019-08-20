شاهد: أدرعي يهنئ روان عليان بأغنيتها الجديدة والأخيرة تصفعه

هنأ المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، الفنانة الفلسطينية روان عليان على أغنيتها الجديدة، قائلاً: "روان عليان بنت غزّة والّتي شاركت في الموسم الرابع من برنامج أراب أيدول تطل علينا بأغنية جديدة".

وأضاف أدرعي عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "روان هي مثال واضح على أنّه من يريد النجاح ينجح وأن الإرهاب عديم الفائدة يعرّض كل من يتعامل معه، بالإضافة إلى مصالح سكان غزة للخطر، اختاروا النجاح لا الإرهاب، خليك صاحي".

من جهتها، صفعت الفنانة عليان المتحدث الاسرائيلي بردها، حيث قالت: "شيء مقزز ومضحك في ذات الوقت يا أحقر كائن على وجه الأرض، كيف أكون ضد ما يحدث من دفاع على أرضنا ومقدساتنا من نهب وقتل الأطفال وحرق العائلات"

وتابعت: "هل نسيت حرقكم لعائلة دوابشة وعائلة الحلو نموذج من غزة، هل نسيتم كيف قتلتم المسعفة رزان النجار ؟ هل نسيتم كيف قتلتم الصحفي ياسر مرتجى؟ ألا تذكرون الفسفور الذي قتلتم به عشرات الاطفال بمدينة غزة؟ ألا تذكرون ماذا فعلتم بحي الشجاعية من قتل ودمار؟ هل نسيتم هديل الهشلومون والمقعد إبراهيم أبو ثريا؟".

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واختتمت روان ردها: "أنا فخورة بعمل الدفاع عن أرضه الذي يقوم به شباب غزة الأمجاد وكلي دعم وحب لهم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، والشفاء العاجل لجرحانا البواسل والحرية لأسرانا".

يذكر أن الفنانة روان عليان طرحت أغنية "أنا عندي حبيب" على طريقة الفيديو كليب قبل أيام، وهي أغنية باللهجة المصرية من كلمات وألحان محمد رفاعي، وتم تصويره في لبنان على مدار 3 أيام مع المخرج اللبناني فادي حداد.