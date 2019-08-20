تراند اليوم : عندما قالت البنت لامها زوجى وصديقه تجمعهما لحظات حميمية بغرفة نومى

عندما قالت البنت لامها زوجى وصديقه تجمعهما لحظات حميمية بغرفة نومى

عندما قالت البنت لامها زوجى وصديقه تجمعهما لحظات حميمية بغرفة نومى

تبكى البنت امام امها بكاء حار ومحزن للغاية ، الام ترد عليها ماذ بك ابنتى، لاتقول لها بكل مرارة .

زوجى ياتى بصديقـه لغرفتنا ورايتهما معا .

ماذا يحدث بينهما ابنتى ؟

قالت البنت لامها زوجى رأيته وصديقه يمزحان بغرفة نومى وعندما دخلت عليها كان الامر عاديا بالنسبة لهما واكملا مزاحهما .

الام: وماذا بالمزاح ابنتى اليسو اصدقاء فليمزحوا براحتهم .

وقفت البنت فى حيرة من امرها كيف تشرح لامها مايحدث بغرفة نومها بين زوجها وصديقه .

قالت البنت لامها رأيتهما وقد زاد بينهما المزاح لدرجة انهما فسخا ملابسهما من شدة المزاح .

قالت الام : لاعليك لاتشغلى بالك ابنتى هذه امور الشباب يمزحون مع بعضهما

قالت البنت : لقد رأيت صديق زوجى فوق .. ورأيت زوجى تحته

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قالت الام دعيهم يلعبون هم اصدقاء

قالت البنت لامها : للقد كان زوجى فى وضع الركوع وصديقه يقف خلفه

قالت الام ربما يعمله بعض التمرينات الرياضيه

قالت البنت لامها : لفد ادخل صديق زوجى شىء كبير بمؤخرة زوجى

قالت الام : اعطينى رقم صديق زوجك علشان ابهدل كرامته

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لحظات حميمية