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تراند اليوم : عندما قالت البنت لامها زوجى وصديقه تجمعهما لحظات حميمية بغرفة نومى

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عندما قالت البنت لامها زوجى وصديقه تجمعهما لحظات حميمية بغرفة نومى

عندما قالت البنت لامها زوجى وصديقه تجمعهما لحظات حميمية بغرفة نومى

تبكى البنت امام امها بكاء حار ومحزن للغاية ، الام ترد عليها ماذ بك ابنتى، لاتقول لها بكل مرارة .

زوجى ياتى بصديقـه لغرفتنا ورايتهما معا .

ماذا يحدث بينهما ابنتى ؟

قالت البنت لامها زوجى رأيته وصديقه يمزحان بغرفة نومى وعندما دخلت عليها كان الامر عاديا بالنسبة لهما واكملا مزاحهما .

الام: وماذا بالمزاح ابنتى اليسو اصدقاء فليمزحوا براحتهم .

وقفت البنت فى حيرة من امرها كيف تشرح لامها مايحدث بغرفة نومها بين زوجها وصديقه .

قالت البنت لامها رأيتهما وقد زاد بينهما المزاح لدرجة انهما فسخا ملابسهما من شدة المزاح .

قالت الام : لاعليك لاتشغلى بالك ابنتى هذه امور الشباب يمزحون مع بعضهما

قالت البنت : لقد رأيت صديق زوجى فوق .. ورأيت زوجى تحته

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قالت الام دعيهم يلعبون هم اصدقاء

قالت البنت لامها : للقد كان زوجى فى وضع الركوع وصديقه يقف خلفه

قالت الام ربما يعمله بعض التمرينات الرياضيه

قالت البنت لامها : لفد ادخل صديق زوجى شىء كبير  بمؤخرة زوجى

قالت الام : اعطينى رقم صديق زوجك علشان ابهدل كرامته

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لحظات حميمية

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