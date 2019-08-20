طواف الوداع يتسبب بأزمة لأمل حجازي

نشرت اللبنانية أمل حجازي، على إحدى حساباتها الشخصية عبر تطبيق الإنستغرام، مقطع فيديو أثناء تأديتها مناسك الحج في الديار الحجازية، تظهر فيها وهي تؤدي طواف الوداع حول الكعبة.

ويظهر في الفيديو، وهي تطوف حول الكعبة لتأدية الركن الأخير من مناسك الحج، وتنظر الى الكاميرا في الوقت نفسه، مما أثار انتقادات وغضب واسع من قبل المتابعين.

علق غالبية المتابعون، بانتقاد كبير عقب نشر أمل حجازي فيديو الطواف، " أن الحج فريضة دينية ويجب الخشوع أثناء أدائها، ومناسك الحج ليست لإلتقاط الصور ومشاركتها عبر مواقع التواصل الإجتماعي."

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وحقق الفيديو أكثر من 75 ألف مشاهدة خلال وقت قصير من نشر الفيديو على تطبيق الإنستغرام.

يشار مؤخراً إلى أن شركة سعودية كرمت اللبنانية أمل حجازي، درع تكريمي خلال تواجدها في الديار الحجازية مع قرآن كريم داخل صندوق فاخر يحمل صورتها، ومعلقة :" أن أكثر هدية تعني لها هي القرآن الكريم، مؤكدة "نحن معتادون على كرم الشعب السعودي"، وفقاً لموقع لبنان 24

اللبنانية أمل حجازي قررت إعتزال الفن والغناء عام 2017، بعد ارتدائها الحجاب،عبر منشور نشرته على مواقع التواصل الإجتماعي، وبدأت في انتاج أناشيد إسلامية وأغاني اجتماعية.