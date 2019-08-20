منوعات

أحلام تعتذر للجمهور السعودي

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اعتذرت المطربة الإماراتية أحلام عبر تغريدة على حسابها اللشخصي في موقع التدوينات القصيرة "تويتر" بشأن انتقادها لقيادة المرأة ما أثار غضب الجمهور السعودي.

وغردت أحلام قائلة: “أعتذر لو بدر مني شيء ضايقكم مني، الأخت تعتذر من إخوانها، ما فيها شيء وتكبر بهم، وأنا أختكم”.

ونجحت أحلام باعتذارها في إعادة المياه إلى مجاريها بينها وبين الجمهور السعودي الذي استقبلها بشكل مميز في حفلها الأخير في أبها ضمن مهرجان موسم السودة.

ووفقا لصحيفة القدس العربي، من المنتظر أن تقيم أحلام حفلا آخر في الطائف ضمن فعاليات مهرجان عكاظ، الذي يأتي هذا العام تحت مظلة موسم الطائف.

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