شاهد: انقاذ يد طفلة علقت في السلم الكهربائي

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو وصور تظهر فيها طفلة في إحدى المراكز التجارية في دولة الصين، تتجول مع والدتها وقد وضعت يدها على السلم الكهربائي، وبقيت يدها عالقة.

ووفقاً للفيديو الذي نشر، أن الطفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، كانت تصعد السلم مع والدتها، وعندما وصلتا بقيت يد الطفلة مع السلم، وبدأت يدها تدول وتدخل في مكان السلم ليعود الى الأسفل، وهنا انتبه شخص وتم ايقاف السلم مما أنقذ حياة الطفلة، وفقاً لموقع سبق الإلكترونية

وبعد ذلك تم استدعاء رجال الإطفاء، وتم تفكيك الغلاف البلاستيك المحيط بالإطار المتحرك والذي حشرت يد الطفلة فيه، وتم إخراجها بعد وقق، وتم نقلها الى المستشفى لإجراء العلاج المناسب.