بيع قميص رياضي لأوباما بـ120 ألف دولار

عٌرض قميص رياضي للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، أمس الإثنين، وتم بيعه بمبلغ 120 ألف دولار، وفق ما قالت دار المزادات القيمة على عملية البيع.

وهذا القميص الذي يحمل الرقم 23 كان يرتديه أوباما في الثامنة عشرة من العمر عندما كان في المدرسة الثانوية في بوناهو في هاواي، وفق ما أفادت دار المزادات "هيريتدج أوكشنز".

وقد قدّر سعره قبل طرحه للبيع بحوالي 100 ألف دولار.

ومن المعلوم أن الرئيس السابق باراك أوباما يهوى كرّة السلّة وقد شوهد مراراً وهو يمارس هوايته هذه عندما كان في البيت الأبيض، مع الطاقم الرئاسي أو مشاهير أو زوّار.وفق سكاي نيوز عربية