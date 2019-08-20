روسيا: فتى يقتل عائلته كاملة بسبب غيرته

شرع فتى مراهق يبلغ من العمر 16 عام في روسيا، في ارتكاب جريمة بحق عائلته بالكامل ومن ثم قام بالإنتحار لأنه يشعر بالغيرة من اهتمام والدته لشقيقيه التوأم.

وأفادت تقارير إعلامية، أن الفتى "تيمور كيمتالدينوف"، قام بقتل والدته وشقيقيه التوأم الذين لا يتجاوز من عمرهم ال4 سنوات، وجده وجدته، بسبب سياسة إهمال والدته له كما يدعي في رسالة تركها قبل انتحاره .

وبعد ذلك سارع تيمور إلى قتل جدته وجده اللذين يعيشان معه في نفس البيت، مستخدما فأسا في قتلهم جميعا، لينتحر عقب تلك الجريمة البشعة.

وذكر الفتى في الرسالة التي كتبها " إنه كان يحب عائلته وخاصة جده فيكتور 66 عاما، وجدته ليديا 69 عاما، وأنه لأمر مؤسف لأنه مضطر إلى قتلتهم، وأنه فعل ذلك حتى لا يحزنا عند وفاة من يحبون من الأقارب".

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وأرسل تيمور أيضا رسالة صوتية إلى أحد أصدقائه في المدرسة قال له عبرها إنه كان من السهل عليه قتل عائلته.

وقال أحد أصدقاء تيمور إن الأخير كان يشعر بالغيرة لأن والدته تمضي الكثير من الوقت مع شقيقيه، وأنه اعترف له بخطته لقتلهم، ولكنه لم يأخذ حديثه على محمل الجد، وفقاً لموقع القدس

ويشار إلى أن الجيران اكتشفوا وجود خمس جثث بعد أن افتقدوا رؤية الجدين وهما يعتنيان بحديقة الخضروات الخاصة بهما في الصباح، وبدورها باشرت الشرطة الروسية بالتحقيق بشأن جريمة القتل البشعة، لمعرفة ملابسات الحادثة.