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تراند اليوم : تقتل والد زوجها بالمقطم  لمحاولته الاعتداء عليها جنسيا

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تقتل والد زوجها بالمقطم لمحاولته الاعتداء عليها جنسيا

 

ربة منزل من المقطم تقتل والد زوجها بالسكينة عدة طعنات فى صدرة تردية قتيلا فى الحال .
الشرطة تقبض على المتهمة ولا تعترف بجريمتها وتتنكر منها فى البداية لكنها بعد ذلم اقرت بكل شىء
والد زوجى رجل مسن وعمرة 66 عاما تعود بى جنسيا وكنت انهرة .
وفى نفس الليلة لامسنى وانا نائمة فى اجزاء واماكن حساسة بجسمى فهربت منه الى منزل الجيران.
وعندما عدت الى المنزل اراد ان يصالحنى وهو يصالحنى كرر ملامسته لجسمى والمناطق الحساسه وتهجم على واغرانى بالمال وحاول الاعتداء على جنسيا بالقوة فلم اجد امامى غير السكينة فناولته فى صدرة عدة طعنات اردته قتيلا فى الحال .
هكذا روت سيدة المقطم التى قتلت والد زوجها امس بالعقار رقم 1 مساكن اسبيكو بمنطقة الزلزال بالمقطم
وتم القبض عليها وحبسها 4 ايام على ذمة التحقيق

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