تراند اليوم : لماذا قالت زوجة العمدة للفلاح الاجير بعد منتصف الليل ” بالاثنين ياحسين “

لماذا قالت زوجة العمدة للفلاح الاجير بعد منتصف الليل ” بالاثنين ياحسين “

كان العمدة يثق فى احد الفلاحين الذين يعملون عندة بالمزرعة ثقة عمياء .. وكان العمدة رجل كبير فى السن .

وكانت زوجة العمدة صبية فى الاربعينات والعمدة يبلغ السبعين من عمرة ولا يقدر على شىء .

وكانت دائما زوجة العمدة تسمع اصدقاء حسين يقولون له ” حسين او بتاعين” فاندهشت زوجة العمدة لهذا اللقب.

وقالت فى ذهنها هل صدق مايقولون ان حسين ” ببتاعين ” وانا لااعلم ، ففكرت وفكرت كثيرا .

وبينما هى تفكر وتفكر سمعت لجناب العمدة يناديها ويقول لها انا مريض واحتاج للسفر الى القاهرة للعلاج .

وسنسافر غدا انا وانت وناخذ معنا حسين حتى ينظف لنا ” شقة مصر” ويقوم بشراء متطلباتنا هناك.

ففرحت زوجة العمدة لذلك وقالت انها فرصه لكى اتعرف على قصة ” البتاعين” هذه وسافروا الى القاهره وذهبوا الى الطبيب وعادو للشقة متعبين وكان الجو فى الشتاء القارص وعند النوم اراد حسين ان ينام فى الغرفة الثانية لكن كانت غرفة النوم بها سريرين فقال العمدة لحسين تعالى نم بالسرير المجاور لسريرنا ياحسين انت مثل ابنى.

ونام حسين بالسرير المجاور وابت زوجة العمدة فى تلك الليلة ان لاتمر الليلة الا وقد اكتشفت سر البتاعين .

فراحت تراود حسين حتى اشعلت لديه الحماس وبقوة فعاشرها حسين الفلاح معاشرة الازواج والعمدة من تاثير المرض والعلاج استغرق فى النوم العميق .

وعندما تذوقت طعم معاشرة حسين والذى فى ريعان شبابه بينما العمدة قد انتهى رصيده وفى عز نشوتها وهو يجامعها قالت له ” بالاثنين ياحسين”

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فهم بها حسين واشبعها بالاثنين وعندما هطلت الامطار طارت بعض النقاط على وجه العمدة وهو نائم وكان قد انهى حسين مهمتة واستلقى على سريرة وعادت زوجة العمدة بجوار العمدة بسريره.

لكن العمدة عندما تطايرت بعض مياة امطار حسين على وجهه استيقظ وقال لزوجته ماذا بك سمعتك تصيحين وتقولين بالاثنين ياحسين وانت نائمة فما الذى حدث معك.

قالت زوجة العمدة للعمدة كنت احلم وكنا انا وانت نغرق فى البحر لكن حسين جاء ومعه قارب بمجدافين وانقذنا بقاربه وكان يجدف بمجداف واحد ، فمن شدة خوفى كنت انادى باعلى صوتى بالاثنين ياحسين .

فرد العمدة عليها وقال ” صدقت فى حلمك وكانه حقيقة حتى الماء تطاير على وجهى من المجدافين ..

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زوجة العمدة للفلاح الاجير