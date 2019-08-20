امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2019 وموعد ظهور النتيجة والأماكن الشاغرة من تنسيق المرحلة...

يترقب عدد كبير من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور خلال الساعات القادمة موعد الاعلان عن نتيجة الثانوية العامة الدور الثانى من خلال الاسم ورقم الجلوس، من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية وذلك عقب تصريحات عدد من المواقع عن موعد إعلان النتيجة خلال الشهر الجاري من خلال الروابط المتاحة، عقب انتهاء كافة الجهات من تصحيح الأوراق ورصد الدرجات بعد ان انطلقت امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة فى بداية شهر أغسطس الجاري وتحديدا يوم 11 والتى انتهت بالفعل يوم 20 أغسطس، ليقوم نحو مائة واربعون الف طالبة وطالبة بتادية امتحانات الدور الثانى

الثانوية العامة الدور الثاني 2019

وأعتاد متابعينا ومتابعى موقع نجوم مصرية بمتابعة أخبار الثانوية العامة وعن امتحانات الدور الثانى وموعد اعلان النتيجة حيث يستعد الطلاب بالبحث من خلال الاسم ورقم الجلوس لمعرفة النتيجة والاستعداد للمرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة والالتحاق بالجامعات والمعاهد المتبقية، من أجل القيام بالتسجيل وكتابة كافة الرغبات من خلال الموقع الرسمي، وحدد وزارة التربية والتعليم عن إعلان موعد نيتجة الثانوية نهاية الشهر الجاري الموافق يوم الخميس القادم لاعلان الرسمي من خلال المواقع الرسمية.

تحديث اليوم

وقد استعد عدد من طلاب الثانوية العامة بشعبتى العلمي والادبى فى اداء امتحانات الدور الثاني بعد ان حددت وزارة التربية والتعليم موعد الامتحانات، ويؤدي اليوم طلاب الثانوية العامة بشعبتها العلمى علوم امتحان الاحياء كما يتم امتحان شعبة علمى رياضة امتحان الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل، وعلى الجانب الاخر يدخل أيضا طلاب شعبة الادبي فى امتحان الجغرافيا

كما يؤدي أ]ضا اليوم طلاب الثانوية العامة للمكفوفين امتحان فى مادة اللغة الاجنبية الاولي ومادة علم الاجتماعى ليكون جمالى عدد الطلاب المؤدون أمتحانات الثانوية العامة للدور الثاني نحو 12560 اثنى عشر الف خمسمائة وستين طالب وطالبة

واستمرار امتحانات طلاب الثانوية العامة الدور الثاني

جدول امتحان شهادة اتمام الدارسة الثانوية العامة بجمهورية مصر العربية الدور الثاني 2019

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تحديث اليوم

وخلال المتابعة اليومية حيث جاءت تصريحات وزارة التربية والتعليم عن اعتماد نتيجة الثانوية العامة الدور الثانى بنسبة نجاح تخطت 87 %، كما أكد رئيس امتحانات الثانوية العام ان الوزارة سوف تلعن النتيجة عبر الموقع الرسمى لها غدا الاربعاء ويمكن للطالب ان يحصل عليها من خلال الانترنت

عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحان الدور الثاني (143.413) طالبًا/ طالبة، مقسمين إلى:

عدد (67309) بنين.

عدد (76104) بنات

عدد الطلاب الذين أدوا الامتحانات (140.635) طالبًا/ طالبة.

عدد الطلاب الذين اجتازوا الامتحان بنجاح (125.725) طالبًا/ طالبة.

كما يتم الاعلان عن النتيجة من خلال الروابط الرسمية عبر بوابة الثانوية العامة وأيضا من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم وعدد من المواقع الاخرى والتى تهتم بالنتيجة، كما يتم الاعلان عنها فور الاعلان عنها

تنسيق الثانوية العامة للمرحلة الثالثة

وعلى الجانب الآخر وبعد أن يتم الإعلان عن النتيجة يبحث الكثيرون عن تنسيق الثانوية العامة والمقاعد الشاغرة فى عدد من الكليات بالمدن والمحافظات وأيضا بالمعاهد الخاصة والحكومية والتى تستقبل طلاب الثانوية العامة للمرحلة الثانية كما يتم الإعلان عن الاماكن الشاغرة والمجاميع المعلن عنها فتابعونا

يمكنك عزيزى القارىء بترك الاسم بالكامل ورقم الجلوس الخاص بك فى تعليق اسفل المقال لسهوله الحصول على النتيجة فى اسرع وقت

تمنياتي لك بالنجاح الدائم