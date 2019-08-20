رابط التسجيل في النقل التعليمي في السعودية اليوم - نظام نور - لعام 1440ه

أعلنت شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي في السعودية اليوم الثلاثاء عن اجراءات تسجيل أولياء الأمور الراغبين في الاستفادة من خدمة النقل المدرسي لأبنائهم الطلبة في مرحلة التعليم العام لهذا العام الدراسي الجديد، بالتعاون مع كافة إدارات التعليم في مناطق المملكة العربية السعودية.

وأتاحت الشركة النقل التعليمي طريقتين للتسجيل وذلك إما عن طريق موقع نظام نور الإلكتروني التابع لوزارة التعليم أو من خلال مراجعة مكاتب المشرفين والمشرفات على خدمة النقل المدرسي داخل المدارس الحكومية المشمولة، منوّهة أن تقديم الخدمة سيقتصر فقط على الطلبة المسجّلين، وأنه سيتم استبعاد من لم يستكمل إجراءات التسجيل أو من لم يقم بتحديث البيانات المطلوبة عند تغيير ولي الأمر موقع منزله.

وأشارت شركة خدمات بأولياء الأمور استغلال الفترة الحالية قبل بدء العام الدراسي والتسجيل بالخدمة، لا سيما وأن تقديم الخدمة سيقتصر فقط على الطلاب والطالبات المسجّلين في النظام وذلك بعد انطباق معايير الأولوية والاستحقاق، واستبعاد من لم يستكمل إجراءات التسجيل أو من لم يقم بتحديث البيانات عند تغيير ولي الأمر موقع المنزل أو بيانات الطالب أو الطالبة.

وبينت الشركة أنها حرصت على التعاون مع إدارات التعليم في جميع مناطق المملكة على تسهيل وتبسيط إجراءات تسجيل الطلبة بالخدمة من خلال نظام نورالالكتروني.

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رابط تسجيل النقل العام للطلبة عبر نظام نور

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وذكرت أنه بعد تسجيل الطالب أو الطالبة في الخدمة، ستقوم المدرسة بدراسة الطلب، وتبليغ ولي الأمر بالقبول أو الرفض عبر نظام “نور”، حيث تراعى في دراسة الطلب معايير خاصة في الاستحقاق، من أبرزها البيئة المعيشية للطلبة، وبرنامج الدراسة “تعليم عام – مدارس تحفيظ القرآن الكريم”، والمسافة من المنزل إلى المدرسة “250م وأكثر- وبما لا يزيد عن نطاق قبول المدرسة”.

وتستهدف الشركة، خلال السنوات الأربع القادمة، تقديم خدمة النقل المدرسي لـ 1،2 مليون طالب وطالبة في جميع مناطق المملكة، بدءاً من العام الدراسي 1441هـ، وحتى العام الدراسي 1444هـ.

وقامت الشركة ضمن استعداداتها للعام الدراسي الحالي، بتكثيف جهودها في تحسين جودة الخدمة وتعزيز مستويات الراحة والأمان والسلامة فيها، فضلاً عن تحديث أسطول حافلات النقل المدرسي وتصنيع 3100 حافلة مدرسية جديدة ستضاف إلى 25 ألف حافلة ومركبة، تغطي خدمة النقل لنحو 15 ألف مدرسة من مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها وقراها وهجرها.