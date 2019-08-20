هكذا ردت الفنانة هيفاء وهبي على قرار إليسا

توالت ردود الفعل الواسعة من قبل المتابعين والفنانين عقب قرار الفنانة إليسا الإعتزال من الوسط الفني والتوقف عن الغناء، حيث علقت اللبنانية هيفاء وهبي في إحدى حساباتها الشخصية في موقع التويتر.

وأعادت اللبنانية هيفاء وهبي، نشر تغريدة إليسا وعلقت عليها :" انتصرتي على ظروف أصعب يا اليسا... لا نحنا ولا جمهورك ولا ناسك منرضى بهيك قرار" .

وأضافت:" بدك تضلك تغني وتنوري المسارح، واللي مش عاجبه هو اللي ينقبر يمشي".

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ويذكر أن الفنانة اللبنانية إليسا أعلنت عن مفاجأة صادمة للجميع عبر إحدى حساباتها الشخصية في تطبيق التويتر، قررت إعتزالها شكل تام من الوسط الفني وسيكون آخر ألبوم غنائي لها.

وكتبت خلال تغريدة عبر تويتر، :"إنني في صدد التحضير لألبومٍ جديد بالكثير من الحبّ والشغف، والسبب وراء ذلك هو أنّه سيكون آخر ألبومٍ لي في مسيرتي المهنية".

وتابعت إليسا: "أعلن هذا الأمر بالكثير من الحزن لكن بقناعةٍ كبيرة في الوقت نفسه لأنني لا أستطيع أن أعمل في هذا الوسط الذي يُشبه عصابات المافيا، لا يُمكنني أن أكون مثمرة في عملي".