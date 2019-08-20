حقيقة وقوف شركة روتانا وراء اعتزال اليسا

تناقل مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي تغريدات حول اعتزال الفنانة اللبنانية إليسا الغناء، واتهم المغردون شركة روتانا للصوتيات والمرئيات بالوقوف وراء اعتزال نجمة الغناء اللبنانية إليسا إلا أنها نفت ذلك بشدة.

ولكثرة ما قيل حول الأمر تحت هاشتاج ”المافيا_روتانا“ غردت إليسا، وقامت بالرد على هذه التكهنات ووضعت الأمور في نصابها، مطالبًة كل من يتحدث عن الشركة بألفاظ غير لائقة أن يلتزم الأدب.

وكتبت إليسا، في تغريدتها التي أطلقتها باللغة الإنجليزية لأحد المتابعين فقالت: ”ليس صحيحًا من فضلك التزم الأدب“.

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وكانت وتيرة الهجوم على روتانا ومديرها التنفيذي سالم الهندي، قد تصاعدت بعد إطلاق الأخير تغريدة رفض فيها قرار إليسا بالاعتزال، موضحًا أنها نجمة كبيرة وستظل الشركة داعمة لها في مسيرتها؛ لأنها في قمة العطاء، وطالبها بألا تلتفت للقلة ”النشاز“ في الوسط الفني، على حد تعبيره.

وقال الهندي، في تغريدته: ”إليسا أنت نجمة كبيرة وأثبت وجودك في الساحة الغنائية وقرارك ليس ملكك لوحدك، وإحنا كروتانا داعمين لك ولمسيرتك الفنية من البدايات إلى الآن، وسنستمر بإذن الله ولا تيأسي فأنت مازلت بقمة العطاء ولا تلتفتي للقلة النشاز في الوسط الفني فنحن أقوياء وسنستمر بإذن الله وجمهورك الوفي معك“.

وصدمت إليسا مُتابعيها بإعلان الاعتزال، مُشبهة الوسط الفني بـ“المافيا“؛ إذ قالت في تغريدة نشرتها عبر تويتر، إنها تُحضر حاليًا لألبومها بكثير من الحب والعاطفة والسبب أنه سيكون الأخير بمسيرتها الفنية، كونها لا تستطيع أن تكون مُنتجة في وسط يشبه عصابات المافيا.

ووفقاً لإرم نيوز، رفض العديد من المغنيين والإعلاميين قرار إليسا بالاعتزال كما أثار قرارها الحزن والغضب بين محبيها.