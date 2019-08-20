السعودية: الخدمة المدنية توضح موعد إجازة العيد الوطني للمملكة

أوضحت وزارة الخدمة المدنية السعودية اليوم الثلاثاء موعد إجازة العيد الوطني السعودي الـ 89 عبر حسابها على تويتر رداً على تساؤلات المواطنين.

وتساءل المغردون السعوديون حول إجازة العيد الوطني وموعدها حيث تصادف وقوع العيد الوطني بعد الاجازة الأسبوعية الرسمية للموظفين ويفصل بينهما يوم واحد فقط.

وأشارت الخدمة المدنية عبر تويتر بأن أي يوم عمل بين إجازتين يعتبر إجازة رسمية وبذلك تكون الإجازة الأسبوعية خلال الأسبوع الثالث من شهر محرم القادم ٤ أيام، حيث يكون الجمعة والسبت إجازة أسبوعية، والاثنين إجازة اليوم الوطني، فيما يأتي يوم الأحد بين الإجازتين فيعتبر إجازة.





تحتفل المملكة العربية السعودية باليوم الوطني الـ 89 في يوم 23 محرم 1441 هـ الموافق الاثنين 23 سبتمبر بذكرى تأسيس المملكة وتوحيد أجزائها بقيادة الملك عبد العزيز آل سعود وتعم الاحتفالات جميع أنحاء المملكة باجازة رسمية لكافة العاملين في القطاع الخاص والقطاع الحكومي، بحسب "صحيفة المرصد".