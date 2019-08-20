شاهد محاولة هرب تاجر مخدرات إسرائيلي من مطار في أوكرانيا

حاول تاجر مخدرات اسرائيلي الهرب من مطار بوريسيول بالعاصمة الأوكرانية كييف، إلا أن كاميرات المطار وثقت تحركاته ومحاولة هروبه وبُث الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر الفيديو الاسرائيلي عاموس دوس سيلفر (بشعر طويل وسترة زرقاء داكنة)، وهو يحاول الابتعاد من المكان، بعد أن اكتشف أحد موظفي التفتيش في المطار أنه أحضر معه سكينا خبأها في الأمتعة.

وبعد حوار قصير، تظاهر سيلفر بنقل إحدى متعلقات المطار إلى مكان آخر، قبل أن يفر بعدها موقع تتفتيش الأمتعة ويختفي.

ولاحقا سلمت السلطات الأوكرانية تاجر المخدرات الفار إلى تل أبيب، بعد إلقاء القبض عليه.

ووفقاً لموقع عربي 21، قالت الشرطة الإسرائيلية إن سيلفر أوقف في أوكرانيا بعد استخدامه منصة إلكترونية "تيليغراس" لبيع مخدر الحشيش بقيمة بلغت مئات ملايين الشواكل (عشرات ملايين الدولارات).