شاهد: ضبط حفل للمثليين في الأردن

ضبطت قوات الأمن الأردني حفلاً للمثليين مساء الاثنين، خلال اقتحامها أحدى المزارع الخاصة جنوب الأردن والتي كانت تعج بمجموعة كبيرة من الشبان المثليين.

وتناقلت وسائل الإعلام المحلية، تأكيد مصادر أمنية تنفيذ عملية مداهمة للحفل بعد تقديم سكان قريبين من المزرعة، شكاوى عن سماعهم أصوات مزعجة و غريبة مبلغين عن شكوكهم بإقامة حفلات مشبوهة في هذه المزرعة.

ونقل موقع ”عمون“ عن مصدر أمني قوله ”إنه ونتيجة العديد من شكاوى الأهالي التي وردت للأجهزة الأمنية عن تواجد عدد من الأشخاص داخل إحدى المزارع الخاصة وتسببهم بإزعاجات كبيرة للأحياء السكنية والمنازل المجاورة تحركت قوة من الأجهزة الأمنية إلى الموقع وتم ضبط عدد من المخالفين للقانون والذين يعتقد أنهم من المثليين جنسيا".

ووفقاً لإرم نيوز، تم تحويل الشبان إلى الأجهزة المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الأنظمة والقوانين المتبعة في مثل هذه الحوادث.